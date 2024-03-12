В России стартовал региональный этап чемпионата «Абилимпикс» — 2024

С 1 по 31 октября в 89 субъектах Российской Федерации будет проходить региональный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Чемпионат «Абилимпикс», который является одним из ключевых проектов Минпросвещения России, помогает людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья освоить новые профессии и трудоустроиться. Участники старше 14 лет будут соревноваться в трех категориях: «школьники», «студенты» и «специалисты». Они смогут продемонстрировать свои навыки в 182 компетенциях, таких как образование, информационные технологии, декоративно-прикладное искусство, креативные индустрии, промышленные профессии, услуги и сервис, строительство, медицина и другие.

Кроме того, они смогут попробовать свои силы в 19 компетенциях в рамках Фестиваля возможностей для людей с ментальными нарушениями или множественными нарушениями развития.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил важность чемпионата «Абилимпикс» как площадки новых инклюзивных практик и профориентации для людей с ОВЗ и инвалидностью. Он также подчеркнул, что мероприятия деловой и культурной программ чемпионата посвящены Году семьи, объявленному президентом РФ. Для родителей и наставников проведут семейные мастер-классы, выставки, круглые столы, дискуссии, а также ярмарки вакансий.

Победители регионального этапа примут участие в финале Национального чемпионата «Абилимпикс», который состоится в октябре текущего года в Москве. Победителей и призеров Национального чемпионата наградят сертификатами на право получения дополнительного образования или приобретения специализированных технических средств реабилитации.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за первое полугодие 2023/2024 учебного года провели 54 мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья по пяти направлениям дополнительного образования.

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Разиль Самигуллин