За прошедшую неделю цена биткоина выросла на 13%

За прошедшую неделю цена биткоина выросла примерно на 13%. В настоящее время криптовалюта торгуется на отметке $69,7 тысячи. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов проанализировал ситуацию на рынке и оценил перспективы движения курса биткоина на ближайшие семь дней.

Ранее биткоин обновил исторический максимум и поднялся выше $69 000. Цена криптовалюты превысила показатель $68,7 тысячи, что является рекордом с 2021 года.

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Разиль Самигуллин