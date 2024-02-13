На «Авиастаре» модернизируют производство панелей фюзеляжа МС-21

Филиал ПАО «Ил», «Авиастар», совместно с филиалом ПАО «Яковлев», Иркутским авиационным заводом, производит панели фюзеляжа и подкилевой отсек воздушного судна МС-21.

В цехе сборки узлов и агрегатов МС-21 создают поточную линию сборки. Производство будет организовано по принципу U-образной ячейки: станки и оборудование установят в форме латинской буквы U, а рабочие будут выполнять закрепленные за операциями задачи. Это обеспечит равномерный ритм выполнения работ и минимизирует перемещения сотрудников.

15 новых вертолетов Ми-8МТВ-1, собранных на Казанском вертолетном заводе по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), отправлены российским авиакомпаниям. Большинство из них будет использоваться в Сибири, на Дальнем Востоке и в районах Крайнего Севера.

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Разиль Самигуллин