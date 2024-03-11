Павел Дуров озвучил предварительную оценку Telegram в $30 млрд и обозначил условия продажи

Основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью Financial Times рассказал о предварительной оценке стоимости Telegram в сумму более $30 млрд. Потенциальные инвесторы, в том числе технологические фонды, выразили желание купить компанию, однако Дуров исключил возможность продажи мессенджера до изучения варианта с его IPO.

Дуров подчеркнул, что Telegram рассматривает IPO как средство демократизировать доступ к стоимости компании. Мессенджер имеет более 900 млн ежемесячно активных пользователей, а его выручка составляет «сотни миллионов долларов». По оценкам Дурова, Telegram может стать прибыльным не в 2024-м, но в следующем году.

Ранее РБК сообщил, что Telegram может провести IPO в 2025 году на основе презентации для клиентов брокера БКС. В случае проведения IPO облигации Telegram будут конвертированы в акции с дисконтом в зависимости от даты размещения акций:

10%, если IPO состоится до марта 2024 года;

15%, если IPO состоится до марта 2025 года;

20% дисконт, если IPO состоится до марта 2026-го.

Два источника Financial Times считают, что Telegram, вероятно, будет стремиться получить листинг в США, когда компания станет прибыльной, а рыночные условия — благоприятными. Дуров отказался говорить о сроках и возможной площадке для IPO, но отметил, что Telegram «изучал несколько вариантов».

Ранее основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске системы монетизации каналов в сервисе. С ее помощью владельцы каналов смогут получать доход от показа рекламных объявлений в своих публикациях.

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Разиль Самигуллин