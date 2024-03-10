В Татарстане будет направлено 179,5 млн рублей на ремонт школ и детских садов

«Реальное время» выяснило, что в Татарстане на ремонт 13 школ, детских садов будет направлено 179,5 миллиона рублей.

В список вошли:

Маломеминская школа Кайбицкого района;

детский сад комбинированного типа №40 «Гуси-лебеди» в Альметьевске;

Стародрожжановский детсад №1 «Солнышко»;

Большеаксинский детсад «Ивушка» в Дрожжановском районе;

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в селе Такталачук в Актанышском районе.

Также в список включены школа для детей с ОВЗ «Омет» №86, кадетская школа полиции «Калкан», школа №75 для детей с ограниченными возможностями, кадетская школа №82 им. Героя Советского Союза Ильдара Маннанова и Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в Набережных Челнах.

Еще три объекта расположены в Нижнекамске: школа-интернат для детей с ОВЗ, Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина и детский дом.

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Нафиса Миннехузина