Расчеты в рублях между Африкой и Россией в 2024 году достигли 48,1%

Расчеты в рублях между Африкой и Россией в 2024 году достигли 48,1%. В прошлом году эти показатели фиксировались на отметке в 35,1%, а в 2022 году они составляли 21,9%.

Президент России Владимир Путин говорил, что в будущем страны БРИКС будут формировать 37,6% мирового ВВП. Россия вместе с дружественными странами проложит создание независимой финансовой структуры.

Ранее сообщалось, что Нигерия подаст заявку на вступление в БРИКС. Министр иностранных дел страны Юсуф Туггар в настоящее время находится в Москве. Он заявил, что документы на вступление будут готовы в ближайшее время. Юсуф Туггар также отметил, что Нигерия очень заинтересована в БРИКС.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин