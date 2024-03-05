Биткоин обновил исторический максимум и превысил $69 000
Биткоин обновил исторический максимум и поднялся выше $69 000. Цена криптовалюты превысила показатель $68,7 тысячи, что является рекордом с 2021 года.
Ранее биткоин сместил швейцарский франк с 13-го места в рейтинге самых ценных валют мира. Криптовалюта достигла отметки в $66 тысяч, что позволило ей превзойти по капитализации швейцарский франк.
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