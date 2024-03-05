Новости экономики

20:09 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Биткоин обновил исторический максимум и превысил $69 000

18:12, 05.03.2024

Биткоин обновил исторический максимум и поднялся выше $69 000. Цена криптовалюты превысила показатель $68,7 тысячи, что является рекордом с 2021 года.

Ранее биткоин сместил швейцарский франк с 13-го места в рейтинге самых ценных валют мира. Криптовалюта достигла отметки в $66 тысяч, что позволило ей превзойти по капитализации швейцарский франк.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин
Экономика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть732
  • Нижнекамскнефтехим111.9
  • Казаньоргсинтез106.6
  • КАМАЗ189.7
  • Нижнекамскшина78.75
  • Таттелеком1.091