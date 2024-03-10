Россияне сняли с банковских карт рекордную сумму наличных

В 2023 году россияне сняли с банковских карт 33,3 трлн рублей наличными — это рекордная сумма за последние несколько лет. Такие данные предоставляет Центральный банк.

Эксперты считают, что люди снимают наличные из-за экономической неопределенности в стране и роста социальных выплат. Кроме того, наличные средства требуются для поездок за границу.

Ранее сообщалось, что объем переводов из России в Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию упал на 12%. За 2023 год россияне отправили в эти страны $7,7 млрд. Сокращение объемов денежных переводов началось во втором квартале ушедшего года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин