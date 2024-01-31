Россияне стали реже переводить деньги в соседние страны

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Объем переводов из России в Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию упал на 12%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику центральных банков этих стран.

За 2023 года россияне отправили в эти страны $7,7 млрд. Сокращение объемов денежных переводов началось во втором квартале ушедшего года.

Больше всего россияне перевели в Армению — $3,6 млрд, затем идет Киргизия ($2,3 млрд), Грузия ($1,5 млрд) и Казахстан ($237,6 млн).

Напомним, Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции приостановлены с 1 октября еще на 6 месяцев.

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Айрат Назипов