В Казани по улице Декабристов произошло ДТП, пострадала 75 летняя женщина

В Казани по улице Декабристов вблизи жома №184 произошло ДТП. По предварительным данным 75 летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. В результате этого произошло ДТП. Об этом изданию «Реально время» сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

В результате полученных травм гражданка была доставлена в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что за 8 марта 2023 года в Казани поступило 140 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Из них 3 сопровождались пострадавшими: 2 столкновения — проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение требований дорожной разметки, а также наезд на пешехода — движение по тротуару.

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Разиль Самигуллин