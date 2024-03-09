За 8 марта в Казани зарегистрировано 140 ДТП

За 8 марта 2023 года в Казани поступило 140 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Из них 3 сопровождались пострадавшими: 2 столкновения — проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение требований дорожной разметки, а также наезд на пешехода — движение по тротуару.

Кроме того, за 8 марта сотрудники Госавтоинспекции задержали 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 4 человека, не имеющих права управления транспортным средством.

Также 8 марта в отделы полиции по подозрению в совершении преступления были доставлены 5 граждан.

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Нафиса Миннехузина