Роспотребнадзор из 936 школ выявил нарушения в 787

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан провело проверку организации бесплатного горячего питания в 936 школах. Нарушения выявлены в 787 образовательных учреждениях. Во всех проверенных школах обеспечен 100-процентный охват горячим питанием учеников младших классов, посещающих образовательное учреждение в очном формате. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Нарушения связаны с несоблюдением санитарных норм и правил. В случае их выявления специалисты Управления Роспотребнадзора выдавали предписание об устранении нарушений. Также проводились повторные инструктажи с персоналом столовых школ, а в отношении должностных и юридических лиц, допустивших нарушения, применялись меры административного воздействия.

Улучшения в организации питания связаны со снижением числа выявляемых нарушений в части загрязнения микробами готовых блюд, занижения калорийности блюд, недовеса порций, занижения температуры готовой пищи на раздаче и на столах у детей. Кроме того, отмечается снижение «индекса несъедаемости».

С целью контроля качества поставляемых продуктов питания Управление Роспотребнадзора проверило 20 поставщиков продуктов питания и три комбината питания. По фактам нарушений в поставках мясной продукции проинформированы АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» и Госкомитет по госзакупкам Республики Татарстан.

С 1 сентября 2023 года в школах республики проведено более 13 тысяч мероприятий по родительскому контролю. Почти 90% родителей, проводивших контроль, положительно оценивают организацию питания.

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Разиль Самигуллин