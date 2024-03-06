Индивидуальный предприниматель в Казани подделал документы для миграции 56 иностранцев

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани провела проверку соблюдения требований законодательства о миграции. В результате удалось установить, что индивидуальный предприниматель предоставил в подразделение миграционного контроля Управления МВД России по городу недостоверные сведения и поддельные документы для 56 иностранных граждан.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконного пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

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