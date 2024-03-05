Ильмир Яббаров и Татьяна Холкина предстанут перед судом в Набережных Челнах

Фото: Плотникова Ирина

В суд Набережных Челнов поступило уголовное дело Ильмира Яббарова (на снимке) и его предполагаемой подельницы Татьяны Холкиной. Бывшему первому заместителю руководителя исполкома Тукаевского района вменяют два эпизода превышения должностных полномочий, мошенничество и получение взятки. Директору центра недвижимости и права — посредничество во взяточничестве и три эпизода коммерческого подкупа. Об этом сообщает издание chelny-biz.

По версии следствия, к Яббарову обратилась представитель центра социальной помощи с просьбой помочь получить в Тукаевском районе землю в аренду за денежное вознаграждение. Он якобы согласился и поручил данное дело Холкиной. Позднее, как считают следователи, Холкина перевела Яббарову половину от 60 тысяч рублей, которые поступили со счета центра соцпомощи. Таким образом, аукцион признали несостоявшимся, а участок в поселке Круглое Поле площадью 1 600 кв. м ушел в аренду центру соцпомощи на 20 лет.

Фигуранты находятся под домашним арестом. Рассматривать дело будет судья Ильдар Адгамов. В суде Челнов уже назначили дату судебного заседания для решения вопроса о продлении меры пресечения фигурантам.

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Разиль Самигуллин