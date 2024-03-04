Пожароопасный сезон в Татарстане может стартовать 15 апреля

В Татарстане пожароопасный сезон может действовать с 15 апреля 2024 года. Соответствующее постановление республиканского кабмина проходит антикоррупционную экспертизу.

В период пожароопасного сезона необходимо создать минерализированные защитные полосы шириной не менее 10 м вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров; очистить прилегающую к лесу территорию от сухой травы; оборудовать места для сжигания мусора и сухой травы; обеспечить населенные пункты телефонной связью и средствами звукового оповещения о пожаре; организовать дежурство членов подразделений добровольной пожарной охраны и др.

В 2022 году пожароопасный сезон также начался 15 апреля. С этой же даты он начался и в 2023 году.

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