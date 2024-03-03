Новости спорта

20:21 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В Казани торжественно завершились «Игры Будущего»

19:44, 03.03.2024

Церемония закрытия «Игр будущего» прошла в «Казань Экспо». Участие в ней приняли Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава оргкомитета турнира, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Рустам Минниханов назвал закрытие турнира немного грустным событием, ведь в течение двух недель внимание мирового сообщества было приковано к Казани и Татарстану. Он поблагодарил жителей республики за радушный прием гостей из всех регионов России и из других стран и отметил, что весь Татарстан очень старался провести мероприятие на высшем уровне.

Дмитрий Чернышенко добавил, что Россия еще раз доказала свою лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе. А Игорь Лантратов, телеведущий и киноактер, отметил, как успешно Казань справилась с проведением первого в истории турнира фиджитал-игр.

На церемонии свои треки исполнили поп-певица Клава Кока, певец LYRIQ и группа «Моя Мишель», а также российский исполнитель Niletto.

Нафиса Миннехузина
СпортФутболБаскетболХоккейКиберспорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также