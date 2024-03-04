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В ОАЭ построят завод по производству сладкого белка по российской технологии за $500 млн

09:17, 04.03.2024

Завод по производству сладких белков, разработанных российской компанией «Эфко», построят в ОАЭ. Стоимость проекта оценивается в 500 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Сладкий белок в несколько тысяч раз слаще сахара и не вызывает инсулинового отклика, а также имеет схожий с ним профиль вкуса. Компания «Эфко» рассчитывает на экспорт своей разработки. Известно, что на Ближнем Востоке остро стоит проблема ожирения и сахарного диабета.

Пока сладкий белок проходит клинические исследования и сертификацию в России. Ранее Дмитрий Патрушев заявил, что за последний год товарооборот России со странами Персидского залива вырос в 1,7 раза и превысил отметку в $1,6 млрд. В основном туда поставляли зерно, кондитерские изделия и растительные масла. Также Россия начала экспортировать в этот регион халяльную продукцию.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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