Торговля России со странами Персидского залива превысила отметку в $1,6 млрд

Дмитрий Патрушев заявил, что за последний год товарооборот России со странами Персидского залива вырос в 1,7 раза и превысил отметку в $1,6 млрд. В основном туда поставляли зерно, кондитерские изделия и растительные масла. Также Россия начала экспортировать в этот регион халяльную продукцию.

Главным импортером российского продовольствия стала Саудовская Аравия. Кроме того, значительно увеличили импорт зерна из России ОАЭ. Хорошие результаты также показали Кувейт, Катар и Бахрейн.

Ранее сообщалось, что, по данным индийской статслужбы, Россия и Индия нарастили товарооборот в 1,8 раза — до рекордных 65 миллиардов долларов. В результате Москва стала четвертым крупнейшим торговым партнером Дели.

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Разиль Самигуллин