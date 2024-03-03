Техасская газета заявила о возможном выходе штата из состава США

Американская газета Dallas Morning News не исключила выхода Техаса из состава США после президентских выборов. Это связано с тем, что на выборные должности претендует большое количество кандидатов, которые стремятся обрести независимость.

— Некоторые заходят слишком далеко в знаменитом стремлении Техаса к независимости. По мере приближения «супервторника» избирателям-республиканцам в Техасе следует остерегаться. Вызывает тревогу количество кандидатов, подписавших обязательство «заберем Техас назад», — пишут авторы материала.

Обязательство является гарантией со стороны кандидата на выборную должность, что он будет ставить интересы штата выше общенациональных и способствовать принятию законопроекта о референдуме по отделению Техаса от США. Свою подпись под документом поставили 150 человек.

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