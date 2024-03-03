В Зеленодольске возбудили уголовное дело на эксплуатанта нежилого здания после падения снега на прохожих

В СУ СК России по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Зеленодольска. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По данным следователей, мужчина отвечает за нежилое здание, в котором располагался непродовольственный магазин по улице Энгельса. Он не принял мер по его безопасной эксплуатации.

По этой причине 1 марта с крыши магазина сошла снежная масса, упавшая на трех прохожих. В результате инцидента 8-летний ребенок получил ушиб мягких тканей головы.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Накануне сообщалось, что в результате инцидента взрослые не пострадали и смогли сразу же выбраться из-под завала, а ребенка пришлось откапывать. Испуганного школьника спасли — его вытащили из сугроба, отряхнули от снега и отвели в соседний магазин. По данному факту уголовное дело возбудили еще вчера.

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