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В Зеленодольске на прохожих сорвалась глыба снега с крыши дома

10:34, 02.03.2024

В Зеленодольске на прохожих сорвалась огромная груда снега с крыши. Среди потерпевших были несовершеннолетий мальчик и двое мужчин.

Взрослые не пострадали и смогли сразу же выбраться из-под завала, а вот ребенка пришлось откапывать.

Испуганного школьника спасли — его выташили из сугроба, отряхнули и отвели в соседний магазин. О состоянии мальчика не сообщается.

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Нафиса Миннехузина
ОбществоПроисшествия Татарстан
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