В Зеленодольске на прохожих сорвалась глыба снега с крыши дома
В Зеленодольске на прохожих сорвалась огромная груда снега с крыши. Среди потерпевших были несовершеннолетий мальчик и двое мужчин.
Взрослые не пострадали и смогли сразу же выбраться из-под завала, а вот ребенка пришлось откапывать.
Испуганного школьника спасли — его выташили из сугроба, отряхнули и отвели в соседний магазин. О состоянии мальчика не сообщается.
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