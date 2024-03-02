За сутки в Казани произошло почти 180 ДТП

За первый день весны сотрудники Госавтоинспекции получили 178 сообщений об авариях. В одной из них есть пострадавший.

Также автоинспекторы задержали 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения и одного водителя, у которого не было прав на управление транспортом.

В отдел полиции по подозрению в совершении преступления доставили 4 граждан.

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Нафиса Миннехузина