В Казани переплавили в 1,5 раза больше снега по сравнению с предыдущей зимой

Фото: Динар Фатыхов

Этой зимой на казанские снегоплавильные станции отправили в 1,5 раза больше снега, чем за прошлый сезон. С улиц города вывезли 912 тысяч тонн снега — это на 54% больше предыдущего показателя, озвучили цифры в комитете внешнего благоустройства Казани.

Всего в Казани восемь снегоплавильных станций, на которых имеются 14 камер. Общая проектная производительность всех станций — 8 тысяч тонн снега в сутки, одна камера в проектном режиме плавит 574 тонны снега в сутки.

Больше всего снега — 200 тысяч тонн — принял пункт на улице Несмелова. На снегоплавильную станцию на проспекте Победы отправили 187 тысяч тонн, еще 138 тысяч тонн снега переплавили на Портовой.

В этом году казанские власти направили 125 млн рублей на утилизацию снега на стационарных снегоплавильных пунктах. Больше половины из этой суммы выделила администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани — 65 млн рублей.

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