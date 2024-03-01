Эльвира Набиуллина: «Рынок первичного жилья перегрет»

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина считает, что рынок первичного жилья в России перегрет. Такое заявление она сделала на встрече с участниками Ассоциации банков страны.

— Рынок первичного жилья перегрет, и во второй половине прошлого года ипотека ежемесячно росла в среднем на 3,2%. В основном из-за того, что люди стремились взять льготные кредиты до ужесточения условий госпрограмм. Сыграли роль и высокие инфляционные ожидания. За год портфель вырос почти на 35%, — передает ее слова пресс-служба регулятора.

С сегодняшнего дня Банк России ужесточает надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким показателем долговой нагрузки. По словам Набиуллиной, с середины года ЦБ сможет применять макропруденциальные лимиты.

Макропруденциальные лимиты — это ограничение доли необеспеченных кредитов в общем объеме займов, которые выдают кредитные организации.

Упомянула Набиуллина и о скором введении стандарта ипотечного кредитования. Он уже готов, но регулятору необходим отраслевой Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций. В первое время на его сайте будут публиковать списки банков, которые нарушают ипотечный стандарт и другие стандарты деятельности кредитных организаций, когда они будут приняты. Еще стандарт укажет на недопустимость навязывания людям заведомо сложных и рискованных ипотечных продуктов.

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