Центробанк России предупредил о новых рискованных схемах при покупке строящегося жилья

Центробанк России зафиксировал появление новых схем, которые несут риски при покупке строящегося жилья. Некоторые банки совместно с застройщиками предлагают оформляющим ипотеку россиянам договоры участия в долевом строительстве (ДДУ), по которым часть средств за квартиру размещается не на счете эскроу, а на аккредитиве.

— Риски для граждан в этой схеме связаны с тем, что, в отличие от счетов эскроу, которые застрахованы государством в размере до 10 млн рублей, средства на таком аккредитиве вообще не застрахованы. В случае отзыва лицензии у банка, в котором средства лежат на аккредитиве, человек может лишиться их, при этом еще остаться должным банку по ипотечному кредиту и потерять квартиру, так как ДДУ по факту не был полностью оплачен, — сообщает Центробанк.

Банки получают дополнительную прибыль от такой сделки. Часть средств кредитная организация может отдать заемщику в виде скидки по ипотечной ставке на этапе строительства. Застройщик может согласиться на эту схему, чтобы банк обеспечивал выдачу ипотеки и рост продаж.

В ближайшее время Центробанк завершит работу по созданию Комитета по стандартам, где планируется принять ипотечный стандарт. В нем укажут на недопустимость навязывания людям заведомо сложных и рискованных ипотечных продуктов.

В то же время Банк России планирует обсудить с Кабмином возможности внесения изменений в правила выдачи ипотеки с господдержкой, направленных на то, чтобы предоставление льгот при использовании застройщиками подобных схем было невозможно, что защитит интересы получателей ипотеки с господдержкой.

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