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Объявлен длинный список номинации «Современная русская проза» премии «Ясная Поляна»

13:55, 25.04.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

В него вошли 22 произведения русскоязычных писательниц и писателей

Объявлен длинный список номинации «Современная русская проза» премии «Ясная Поляна»
Фото: Реальное время

Премия «Ясная Поляна» объявила длинный список номинации «Современная русская проза». В него вошли 22 произведения русскоязычных писателей и писательниц. Литературная премия учреждена в 2003 году Музеем-усадьбой Льва Толстого и компанией Samsung Electronics. Жюри премии возглавляет праправнук Льва Толстого Владимир Толстой. В состав жюри входят писатели, литературные критики и общественные деятели. Они оценивают произведения, опубликованные в России, и выбирают лучшие книги отечественных и зарубежных авторов.

В длинный список номинации «Современная русская проза» вошли:

  • Надя Алексеева. Белград. М.: Редакция Елены Шубиной, 2024;
  • Александр Аннин. На сто первой версте. М.: Вече, 2024;
  • Сухбат Афлатуни. Катехон. М.: Редакция Елены Шубиной, 2024;
  • Владимир Березин. СНТ. СПб.: Азбука-Аттикус, 2024;
  • Вера Богданова. Семь способов засолки душ. М.: Яндекс Книги & Редакция Елены Шубиной, 2025;
  • Илья Бояшов. Трезвый гусар. СПб.: Лимбус Пресс, 2024;
  • Ксения Буржская. Литораль. М.: Альпина. Проза, 2024;
  • Эдуард Веркин. Сорока на виселице. М.: Inspiria, 2025;

Рецензию на книгу Эдуарда Веркина «Сорока на виселице» читайте здесь.

Реальное время / realnoevremya.ru
  • Светлана Волкова. Великая любовь Оленьки Дьяковой. М.: Редакция Елены Шубиной, 2025;
  • Андрей Дмитриев. Ветер Трои. М.: Редакция Елены Шубиной, 2024;
  • Борис Евсеев. Аскания. СПб.: Нева, №11, 2024;
  • Олег Ермаков. Круг ветра. М.: Время, 2024;
  • Илья Кочергин. Запасный выход. М.: Редакция Елены Шубиной, 2024;
  • Евгений Кремчуков. Фаюм. М.: Альпина. Проза, 2024;
  • Игорь Кузнецов. Кто сказал счастье. М.: Виртуальная галерея, 2025;
  • Тимур Нигматуллин. 1916. Волчий кош. Казахстан: Фолиант, 2023;
  • Дина Рубина. Дизайнер Жорка. Книга первая. Мальчики. М.: Эксмо, 2025;
  • Алексей Сальников. Когната. М.: Яндекс Книги & Редакция Елены Шубиной, 2024;
  • Максим Семеляк. Средняя продолжительность жизни. М.: Альпина. Проза, 2025;
  • Валерия Троицкая. Донецкое море. История одной семьи. М.: АСТ, 2024;
  • Дмитрий Филиппов. Собиратели тишины. М.: АСТ, 2025;
  • Елена Холмогорова. Недрогнувшей рукой. М.: Редакция Елены Шубиной, 2025.
Анастасия Фартыгина

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