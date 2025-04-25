Объявлен длинный список номинации «Современная русская проза» премии «Ясная Поляна»
В него вошли 22 произведения русскоязычных писательниц и писателей
Премия «Ясная Поляна» объявила длинный список номинации «Современная русская проза». В него вошли 22 произведения русскоязычных писателей и писательниц. Литературная премия учреждена в 2003 году Музеем-усадьбой Льва Толстого и компанией Samsung Electronics. Жюри премии возглавляет праправнук Льва Толстого Владимир Толстой. В состав жюри входят писатели, литературные критики и общественные деятели. Они оценивают произведения, опубликованные в России, и выбирают лучшие книги отечественных и зарубежных авторов.
В длинный список номинации «Современная русская проза» вошли:
- Надя Алексеева. Белград. М.: Редакция Елены Шубиной, 2024;
- Александр Аннин. На сто первой версте. М.: Вече, 2024;
- Сухбат Афлатуни. Катехон. М.: Редакция Елены Шубиной, 2024;
- Владимир Березин. СНТ. СПб.: Азбука-Аттикус, 2024;
- Вера Богданова. Семь способов засолки душ. М.: Яндекс Книги & Редакция Елены Шубиной, 2025;
- Илья Бояшов. Трезвый гусар. СПб.: Лимбус Пресс, 2024;
- Ксения Буржская. Литораль. М.: Альпина. Проза, 2024;
- Эдуард Веркин. Сорока на виселице. М.: Inspiria, 2025;
Рецензию на книгу Эдуарда Веркина «Сорока на виселице» читайте здесь.
- Светлана Волкова. Великая любовь Оленьки Дьяковой. М.: Редакция Елены Шубиной, 2025;
- Андрей Дмитриев. Ветер Трои. М.: Редакция Елены Шубиной, 2024;
- Борис Евсеев. Аскания. СПб.: Нева, №11, 2024;
- Олег Ермаков. Круг ветра. М.: Время, 2024;
- Илья Кочергин. Запасный выход. М.: Редакция Елены Шубиной, 2024;
- Евгений Кремчуков. Фаюм. М.: Альпина. Проза, 2024;
- Игорь Кузнецов. Кто сказал счастье. М.: Виртуальная галерея, 2025;
- Тимур Нигматуллин. 1916. Волчий кош. Казахстан: Фолиант, 2023;
- Дина Рубина. Дизайнер Жорка. Книга первая. Мальчики. М.: Эксмо, 2025;
- Алексей Сальников. Когната. М.: Яндекс Книги & Редакция Елены Шубиной, 2024;
- Максим Семеляк. Средняя продолжительность жизни. М.: Альпина. Проза, 2025;
- Валерия Троицкая. Донецкое море. История одной семьи. М.: АСТ, 2024;
- Дмитрий Филиппов. Собиратели тишины. М.: АСТ, 2025;
- Елена Холмогорова. Недрогнувшей рукой. М.: Редакция Елены Шубиной, 2025.
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