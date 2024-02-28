Российские автосалоны предупредили о рекордном подорожании китайских автомобилей

Российские автосалоны в ближайшее время ожидают рекордного подорожания китайских автомобилей. Об этом сообщает «Газета.ru». Причиной стало изменение в правилах сертификации машин, ввезенных через дружественные страны. Подорожание будет ощутимым: от сотен тысяч до миллиона рублей — в зависимости от модели автомобиля.

С 1 февраля 2024 года на гибриды и электромобили, официально ввозимые в страну, больше не действует порядок упрощенной сертификации. Теперь поставщики должны оформлять полноценное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что занимает много времени и стоит дороже, чем легализация машин по прежней упрощенной процедуре.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин