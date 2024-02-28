Зампред Верховного суда Татарстана рассказал об изъятых шпаргалках на судейском экзамене

О недостойном поведении отдельных кандидатов в судьи рассказал накануне председатель республиканской комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи, зампред Верховного суда РТ Максим Беляев. С его слов, за два года работы во главе комиссии ему приходилось не раз ловить профессиональных юристов на попытках использовать шпаргалки.



«На какие удивительные ухищрения только не шли люди — и вторые телефоны, спрятанные в неожиданных местах, и мини-флешкарты, чего мы только не видели. Полагаем недостойным такое поведение. Нельзя превращать процедуру сдачи судейского экзамена в зачет по нелюбимому предмету», — заявил Беляев, подводя итоги работы комиссии на ежегодном совещании судей Татарстана.

Подробности — в материале «Реального времени».