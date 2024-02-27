В Татарстане на пожаре в частном доме погибли два человека

Фото: предоставлено предоставлено realnoevremya.ru старшим помощником прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Русланом Галиевым

Два человека погибли на пожаре в частном доме в Буинском районе Татарстана. Одноэтажный деревянный дом загорелся днем во вторник, 27 февраля, на улице Колхозной в селе Каменный Брод, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В результате пожара погибли женщина 1938 года рождения и ее сын 1960 года рождения.

На место происшествия выехал городской прокурор Тимур Фатыхов. Надзорное ведомство проводит проверку. Причины пожара и обстоятельства выясняются.

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