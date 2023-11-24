Аналитики рассказали, сколько сахара съедают россияне — Татарстан в топ-3 регионов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аналитики сервиса «Пятерочка Доставка» сравнили статистику по потреблению сахара в 2022 и 2023 году, чтобы выяснить, сколько сахара съедают россияне и в каком регионе живет больше всего сладкоежек. Для сравнения использовали данные о продажах разных видов сахара и сахарозаменителей с января по октябрь 2022 и 2023 годов.



В 2023 году пользователи сервиса в России съели почти 8 миллионов килограммов сахара: это в 2 раза больше, чем в 2022-м. Рейтинг регионов традиционно возглавили Москва и Московская область, где любители сладкого съели за год 2 миллиона килограммов сахара и сахарозаменителей. А вот третье место в этом году занял Татарстан, показав темп роста почти 400% и обогнав сразу два региона: Санкт-Петербург и Нижегородскую область. Меньше всего сладкоежек живет в Республике Адыгее, Курганской области, Республике Мордовии, Костромской и Новгородской областях.

Самый популярный у россиян вид сахара — это сахар-песок в универсальной упаковке 1 кг. Однако в этом году покупатели стали чаще обращать внимание на более крупную упаковку весом более 1 кг. Второе место по популярности занял сахар-рафинад в упаковке менее 1 кг, третье — тростниковый сахар. Замыкает «сладкий» рейтинг сахарозаменитель, причем в порошковой форме его съели в 4 раза больше, чем в таблетированной.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Другой популярный у приверженцев здорового питания вид сахара — тростниковый. Считается, что он содержит больше полезных веществ, чем обычный белый.

Интерес к тростниковому сахару и сахарозаменителям, а также к рафинаду резко вырос в некоторых регионах в 2023 году. Например, в Мурманской области почти в 78 раз, в Курганской — в 65, а в Калининградской — в 37. Традиционный сахар-песок в этих областях по-прежнему остается в лидерах, но в этом году его съели всего в 2 раза больше, отмечают аналитики сервиса.