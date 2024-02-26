В Казани обновят Чеховский рынок

Фото: Самигуллин Разил

В Казани обновят Чеховский рынок. По реновации территории здание будет поделено на несколько частей. Оно будет состоять из основного здания, торговых рядов и многофункционального двора с галереями. Также планируется восстановить главный шатер, в котором и будет вестись торговля.

Также позади сооружения будут сформированы новые пространства, двухэтажные торговые ряды будут напоминать павильоны, которые находились там во времена СССР. Главной особенностью здания станет внутренняя площадь с одноэтажными галереями. Она предполагает использование площади не только для торговли, но и для проведения мероприятий.

Ранее стало известно, что казанский Комитет земельных и имущественных отношений потребовал от частной охранной организации «Одиссей-Казань» освободить самовольно используемую муниципальную землю в районе Чеховского рынка.



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Разиль Самигуллин