Владельца частной платной стоянки у Чеховского рынка Казани уличили в самозахвате земли

Демонтировать частный паркинг

Казанский Комитет земельных и имущественных отношений потребовал от частной охранной организации «Одиссей-Казань» освободить самовольно используемую муниципальную землю в районе Чеховского рынка. Здесь разместили платную автостоянку, но в КЗИО заявили о необходимости демонтировать ограждение и будку охраны.

Территориально частный платный паркинг находится по соседству с рынком, во дворах за зданием Управления по вопросам миграции, по адресу: ул. Чехова, 6. Занимает вытянутый в длину охраняемый и огороженный земельный участок общей площадью 2200 кв. м (к/н 16:50:010902:20). Ближе к самому рынку находятся муниципальные платные парковки.



Территориально частный платный паркинг находится по соседству с рынком, во дворах за зданием Управления по вопросам миграции. скриншот realnoevremya.ru с сайта google.com/maps

Поскольку владелец частной стоянки не выполнил требования исполкома, стороны встретились в суде. На заседании чиновники просили приобщить к материалам дела судебное решение по другому спору, где сумели взыскать с той же фирмы чуть более полумиллиона рублей неосновательного обогащения за пользование муниципальной землей на Чехова, 6.

Фирма главы профсоюза татарстанских ЧОПовцев

Представитель ЧОО «Одиссей-Казань» требования города не признал. Как выяснилось в ходе разбирательства, отдел муниципального земельного контроля КЗИО проверил спорный участок в ноябре 2020 года. Тогда же установили, что на самовольно занятой земле города «организована круглосуточная автостоянка, территория ограждена металлическим забором из сетки «рабица», установлена будка охраны». На дату обследования автостоянка функционировала, а ее организатором было указано ООО «ЧОО Одиссей-Казань».

Ближе к самому рынку находятся муниципальные платные парковки. Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

При повторной инспекции чиновники выяснили, что нарушение не устранено, и обратились в арбитраж с новым заявлением. Однако суд пришел к выводу, что «истец не представил бесспорных и достоверных доказательств того, что именно действиями ответчика нарушено его право пользования земельным участком»:

— Зафиксировано только наличие ограждения в виде металлического забора из сетки «рабица» и будки охраны на земле неразграниченной государственной собственности площадью 2200 кв.м. К указанному акту также приложены фототаблицы, из которых не усматривается, что ООО «ЧОО Одиссей-Казань» имеет какое-либо отношение к указанному ограждению и будке охраны, расположенным на спорном земельном участке. Наличие на спорном земельном участке ограждения и будки охраны не подтверждает факта установки данных объектов именно ответчиком, поскольку никаких логотипов, наименования ответчика на спорном земельном участке истцом не зафиксировано.

На участке «организована круглосуточная автостоянка, территория ограждена забором из сетки «рабица». скриншот realnoevremya.ru с сайта google.com/maps

Акты выездного обследования в этом году были составлены в одностороннем порядке, без произведения допроса свидетелей, очевидцев, в том числе самого охранника и иных лиц, которые могли бы подтвердить полноту и правильность установленного самовольного использования участка, указал суд. А наличие указания на будке охраны номеров сотовых телефонов также не подтверждает факта их принадлежности ответчику, как и то, что ЧОО еще в 2020 году обращалось в исполком Казани с просьбой зарегистрировать данный земельный участок под автостоянку с дальнейшей подготовкой к аукциону и участию в торгах. Не помогли и документы, приобщенные к делу в рамках другого спора города с этой фирмой относительно указанной земли.

Таким образом, суд пришел к выводу, что материалы дела не содержат доказательств того, что спорное ограждение и будка охраны используются конкретно данной фирмой, и вынес решение — отказать в иске.

Согласно открытым данным, ООО «ЧОО Одиссей-Казань» на рынке с марта 2019 года, фирма принадлежит Александру Желовицкому, председателю Территориальной профсоюзной организации работников охранных предприятий Татарстана.



Василя Ширшова