Владельца частной платной стоянки у Чеховского рынка Казани уличили в самозахвате земли
Демонтировать частный паркинг
Казанский Комитет земельных и имущественных отношений потребовал от частной охранной организации «Одиссей-Казань» освободить самовольно используемую муниципальную землю в районе Чеховского рынка. Здесь разместили платную автостоянку, но в КЗИО заявили о необходимости демонтировать ограждение и будку охраны.
Территориально частный платный паркинг находится по соседству с рынком, во дворах за зданием Управления по вопросам миграции, по адресу: ул. Чехова, 6. Занимает вытянутый в длину охраняемый и огороженный земельный участок общей площадью 2200 кв. м (к/н 16:50:010902:20). Ближе к самому рынку находятся муниципальные платные парковки.
Поскольку владелец частной стоянки не выполнил требования исполкома, стороны встретились в суде. На заседании чиновники просили приобщить к материалам дела судебное решение по другому спору, где сумели взыскать с той же фирмы чуть более полумиллиона рублей неосновательного обогащения за пользование муниципальной землей на Чехова, 6.
Фирма главы профсоюза татарстанских ЧОПовцев
Представитель ЧОО «Одиссей-Казань» требования города не признал. Как выяснилось в ходе разбирательства, отдел муниципального земельного контроля КЗИО проверил спорный участок в ноябре 2020 года. Тогда же установили, что на самовольно занятой земле города «организована круглосуточная автостоянка, территория ограждена металлическим забором из сетки «рабица», установлена будка охраны». На дату обследования автостоянка функционировала, а ее организатором было указано ООО «ЧОО Одиссей-Казань».
При повторной инспекции чиновники выяснили, что нарушение не устранено, и обратились в арбитраж с новым заявлением. Однако суд пришел к выводу, что «истец не представил бесспорных и достоверных доказательств того, что именно действиями ответчика нарушено его право пользования земельным участком»:
— Зафиксировано только наличие ограждения в виде металлического забора из сетки «рабица» и будки охраны на земле неразграниченной государственной собственности площадью 2200 кв.м. К указанному акту также приложены фототаблицы, из которых не усматривается, что ООО «ЧОО Одиссей-Казань» имеет какое-либо отношение к указанному ограждению и будке охраны, расположенным на спорном земельном участке. Наличие на спорном земельном участке ограждения и будки охраны не подтверждает факта установки данных объектов именно ответчиком, поскольку никаких логотипов, наименования ответчика на спорном земельном участке истцом не зафиксировано.
Акты выездного обследования в этом году были составлены в одностороннем порядке, без произведения допроса свидетелей, очевидцев, в том числе самого охранника и иных лиц, которые могли бы подтвердить полноту и правильность установленного самовольного использования участка, указал суд. А наличие указания на будке охраны номеров сотовых телефонов также не подтверждает факта их принадлежности ответчику, как и то, что ЧОО еще в 2020 году обращалось в исполком Казани с просьбой зарегистрировать данный земельный участок под автостоянку с дальнейшей подготовкой к аукциону и участию в торгах. Не помогли и документы, приобщенные к делу в рамках другого спора города с этой фирмой относительно указанной земли.
Таким образом, суд пришел к выводу, что материалы дела не содержат доказательств того, что спорное ограждение и будка охраны используются конкретно данной фирмой, и вынес решение — отказать в иске.
Согласно открытым данным, ООО «ЧОО Одиссей-Казань» на рынке с марта 2019 года, фирма принадлежит Александру Желовицкому, председателю Территориальной профсоюзной организации работников охранных предприятий Татарстана.
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