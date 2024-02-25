В Волгограде сотрудники МЧС России ликвидируют пожар
В Волгограде сотрудники МЧС России тушат пожар. Возгорание произошло на оптово-строительном рынке. Огонь распространился на площадь 450 квадратных метров. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется.
Ранее сообщалось, что после пожара на рынке «Гараж-500» в Набережных Челнах, некоторые погорельцы переместили свои товары в ТК «Алан». Бизнесменам предоставили площади на особых условиях: до 1 февраля аренда была бесплатной, до 1 сентября будет льготной. Торговый комплекс готов принять других пострадавших.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым