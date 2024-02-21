Погорельцы челнинского рынка «Гараж-500» получили льготные условия на другой торговой точке

После пожара на рынке «Гараж-500» в Набережных Челнах, некоторые погорельцы переместили свои товары в ТК «Алан». Об этом пишет Chelny-biz.ru.

Бизнесменам предоставили площади на особых условиях: до 1 февраля аренда была бесплатной, до 1 сентября будет льготной. Торговый комплекс готов принять других пострадавших.

Напомним, сообщение о возгорании кровли торговых павильонов рынка появилось 2 декабря в 18:37. ГУ МЧС России по Татарстану сообщало, что в помещениях авторынка большая горячая нагрузка. Изначально площадь пожара на авторынке «Гараж-500» оценивалась в 6,8 тысячи «квадратов». По уточненным данным, она составила 11 671,4 «квадрата».

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