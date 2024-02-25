Сегодня «Нефтехимик» в гостях встретится с ХК «Сочи»

Сегодня нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» встретится в гостях с «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Всего команды провели между собой 25 матчей, из которых татарстанский клуб победил в 11. В этом сезоне «Сочи» выиграл матч по буллитам со счетом 3:2.

По мнению аналитиков и букмекеров фаворитом сегодняшнего матча является «Нефтехимик», даже несмотря на проваленную концовку сезона и невыход нижнекамцев в плей-офф. В то же время, победа ничего не изменит и для «Сочи», поэтому ожидать от матча можно многого.

Технически «Сочи» завершил свой сезон в декабре, когда проиграл 15 игр подряд. Сейчас команда находится на девятой строчке Западной конференции, а «Нефтехимик» — на десятой строчке Востока.

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