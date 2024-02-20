«Нефтехимик» потерял шансы на выход в плей-офф
Нижнекамский «Нефтехимик» в гостевой встрече уступил минскому «Динамо» со счетом 2:1 .
Подопечные Олега Леонтьева потеряли возможность выйти в плей-офф КХЛ и побороться за главный трофей сезоне — кубок Гагарина.
В прошлом сезоне «волки» смогли пробиться в матчи на вылет. Однако они проиграли казанскому «Ак Барсу» в первом раунде в шестиматчевой серии со счетом 4:2.
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