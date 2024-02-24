Главный дирижер оркестра театра Камала поделился своим мнением о музыкантах из районов Республики Татарстан

Руководитель Регионального Общественного Благотворительного фонда развития исполнительского искусства РТ «Sforzando», главный дирижер оркестра театра им. Г.Камала Данияр Соколов рассказал в интервью о том, чем отличаются музыканты из Казани и из других районов республики. Об этом сообщают ГТРК Татарстан.

По его словам, дело не в том, что дети из глубинки недооценены — в районах работают сильные педагоги, а Дома культуры оснащены современной качественной аппаратурой. Однако талантливым ребятам из глубинки бывает нелегко показать свое мастерство, поэтому фонд «Sforzando» регулярно сам выезжает в районы с проектом «Мастера искусств».

Строгое, но справедливое жюри оценивает навыки и умения юных музыкантов в ряде городов. Лучших кандидатов после прохождения конкурсных испытаний берут в творческую команду.

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Нафиса Миннехузина