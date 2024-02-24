В Казани распроданы 100% билетов на «Игры будущего»
Все билеты на соревнования «Игры будущего», которые будут проходить в Казани, распроданы. Об этом сообщил директор турнира Игорь Столяров.
Чтобы избежать возможных проблем с посещением соревнований, организаторы выпустили дополнительную партию билетов. Они опасаются, что некоторые из тех, кто купил билеты изначально, могут не прийти на мероприятия.
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