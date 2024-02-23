В Казахстане снизили ключевую ставку

Национальный банк Казахстана снизил ключевую ставку с 15,25 до 14,75% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

— Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку на 50 б.п., до 14,75% годовых, с коридором +/– 1 п.п, — объяснили в ЦБ.

В пресс-релизе указано, что годовая инфляция в январе замедлилась до 9,5%, что соответствует прогнозу Нацбанка, а инфляционные ожидания замедляются на протяжении трех последних месяцев.

Инфляция в Казахстане в этом году ожидается в диапазоне 7,5—9,5%. В 2025-м она прогнозируется в пределах 5,5—7,5%, в 2026-м — в рамках 5—6%.

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