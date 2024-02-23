LG значительно увеличила прибыль в России, несмотря на прекращение поставок

Южнокорейская компания LG Electronics сообщила об увеличении чистой прибыли от продаж в России до 3,3 млрд рублей за 2023 год. Прирост прибыли составил 8,7 раза по сравнению с 2022 годом, когда поставки в страну были еще доступны.

Отмечается, что на увеличение прибыли повлиял эффект низкой базы: в 2022 году прибыль LG снизилась в 19 раз. В настоящее время компания не осуществляет поставки в Россию. Ранее Сбербанк получил 115,1 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ при рентабельности капитала в 20,7%. Рост составил 4,6%.

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Разиль Самигуллин