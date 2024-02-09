Чистая прибыль Сбербанка в январе выросла до 115 млрд рублей

В январе Сбербанк получил 115,1 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ при рентабельности капитала в 20,7%. Рост составил 4,6%, сказано в отчете компании.

— Мы отмечаем замедление корпоративного и розничного кредитования на фоне принятых ограничительных мер регулятора и высокого уровня процентных ставок в экономике. Тем не менее, рост доходных статей и высокая операционная эффективность бизнеса позволили достигнуть сильных результатов и удержать рентабельность капитала выше 20%, — прокомментировал председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Чистый процентный доход в январе вырос на 21,8% г/г до 211,7 млрд рублей, а чистый комиссионный доход за январь поднялся на 6,9% г/г до 48,7 млрд руб.

При этом операционные расходы за первый месяц этого года выросли на 20,1% г/г до 60,3 млрд руб.

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Айрат Назипов