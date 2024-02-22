Nestle в 2023 увеличила чистую прибыль на 21%, а выручка снизилась на 1,5%

Швейцарская компания Nestle, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков, сообщает об увеличении чистой прибыли на 21% по итогам 2023 года. При этом выручка компании снизилась на 1,5%.

Снижение доходов связано с колебаниями валютных курсов. В пересчете на органический рост, выручка увеличилась на 7,2%. Главным фактором роста стало повышение продаж в Латинской Америке (+3,2%).

Продажи кофе и кофемашин Nespresso сократились на 1,2%. Доходы в сегменте продуктов питания снизились на 1,6%.

По итогам следующего года компания ожидает органический рост выручки примерно на 4%.

За последний год капитализация компании снизилась на 10%. Швейцарский фондовый индекс SMI за этот период прибавил 1,6%. Портфель компании включает более 2 000 брендов, которые реализуются в 188 странах мира.

Ранее Nestle приостановил работу в России брендов KitKat и Nesquik.

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Нафиса Миннехузина