Главный тренер «Локомотива»: «Разные периоды получились: хороший первый, безобразный второй»

Фото: Гафаров Артем Маратович

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Ак Барсом». Он подметил, что его команда провела разные периоды.

— Разные периоды получились: хороший первый, безобразный второй, в третьем уже по игре играли. Хорошо, что забили голы, это и позволило выиграть. Есть над чем работать в преддверии плей-офф, — сказал тренер.

Он также похвалил «Ак Барс». По его словам, «барсы» воспользовались слабыми сторонами ярославской команды.

Казанский «Ак Барс» уступил на своем льду ярославскому «Локомотиву». Матч, проходивший во Дворце спорта, завершился победой гостей со счетом 2:4 (1:3, 1:0, 0:1).



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