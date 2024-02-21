Территории Кукмора и Бавлов благоустроят на средства федеральных грантов

В Кукморе и Бавлах благоустроят территории на деньги федеральных грантов. Оба населенных пункта победили в прошлом году в VIII Всероссийском конкурсе малых городов. Суммарно они получили 164,4 млн рублей на развитие территорий. При этом ГКУ «Главинвестстрой Татарстана» выделит на выполнение работ 166,1 млн рублей, выяснило «Реальное время».

В Кукморе планируют благоустроить территорию около школы №6, улицу Пионерскую и площадь Октября, а также площадь у автовокзала. Проект, созданный архитектурным бюро Miriada Group, предполагает объединение общественных пространств города в единую сеть.

В Бавлах благоустроят улицу Ворошилова. Работы также затронут часть территории центральной районной больницы. Проектом, разработанным консорциумом под руководством «Архитектурного десанта» вместе с бюро Bureau Periferia, предусмотрена концепция комплексной реорганизации участка для создания здоровой и безопасной среды.

На проект в Бавлах выделили 93 млн рублей. Оставшиеся 73,1 млн рублей направят на проект в Кукморе. Работы нужно выполнить до 10 декабря 2024 года.

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