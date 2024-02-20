Президент России разрешил проводить сделки с акциями АО «Полиметалл»

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает проводить сделки с акциями АО «Полиметалл». Документ размещен на портале нормативных правовых актов.

— В соответствии с пунктом 5 указа президента РФ от 5 августа 2022 года №520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» разрешить совершение сделок (операций) с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Тасеевское» и акциями акционерного общества «Полиметалл», — гласит документ.

На днях Polymetal договорился о продаже российского бизнеса за $3,69 млрд. Покупателем может стать АО «Мангазея плюс», которое занимается добычей драгоценных металлов. Сделку планируется закрыть до конца марта.

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