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Мосбиржа понизит уровень листинга акций Polymetal с первого до третьего

14:45, 20.02.2024

Московская биржа переведет акции золотодобывающей компании Polymetal с первого на третий уровень листинга. Это произойдет 22 февраля, следует из сообщения торговой площадки.

На Мосбирже объяснили, что решение связано с заявлением эмитента о планируемой продаже российского бизнеса.

На фоне этих новостей акции компании рухнули вниз почти на 7%. Утром ценные бумаги Polymetal стоили в пределах 396 рублей. После сообщения Мосбиржи они подешевели до 374 рублей.

Напомним, компания готова продать российский бизнес за $3,69 млрд. Покупателем может стать АО «Мангазея плюс», которое занимается добычей драгоценных металлов. Сделку планируется закрыть до конца марта.

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