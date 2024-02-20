Мосбиржа понизит уровень листинга акций Polymetal с первого до третьего

Московская биржа переведет акции золотодобывающей компании Polymetal с первого на третий уровень листинга. Это произойдет 22 февраля, следует из сообщения торговой площадки.

На Мосбирже объяснили, что решение связано с заявлением эмитента о планируемой продаже российского бизнеса.

На фоне этих новостей акции компании рухнули вниз почти на 7%. Утром ценные бумаги Polymetal стоили в пределах 396 рублей. После сообщения Мосбиржи они подешевели до 374 рублей.

Напомним, компания готова продать российский бизнес за $3,69 млрд. Покупателем может стать АО «Мангазея плюс», которое занимается добычей драгоценных металлов. Сделку планируется закрыть до конца марта.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».