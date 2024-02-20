В Казани огласили обвинение «10-й звезде» Finiko

Фото: Плотникова Ирина

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани планируют изучить условия досудебного соглашения, заключенного по делу ОПС Finiko бывшей жительницей Казани Лилией Нуриевой. Только что прокурор завершил оглашение ее обвинения по статьям об участии в преступном сообществе и афере с ущербом в 206 млн рублей, сообщает из зала суда журналист «Реального времени».



На заседании гособвинитель Рамиль Галеев указал — досудебное соглашение Нуриева исполнила, дав изобличающие показания против себя и других обвиняемых по делу, включая Кирилла Доронина и его сбежавших за границу партнеров. Из оглашенных документов следует: соглашение с «финикийской звездой» еще в апреле 2022 года заключил первый заместитель Генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин. Заметим, из-под стражи ее отпустили лишь осенью того же года



Сама подсудимая сегодня подтвердила — вину полностью признает по обоим эпизодам преступления, а далее поддержала свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. На уточняющие вопросы председательствующего судьи заявила — данное ходатайство ей заявлено добровольно, угроз личной безопасности в адрес нее и членов ее семьи не было.

Всего в деле 161 потерпевший. На прошлом заседании никого из них не было. Не пришли и сегодня.



В окончательной редакции обвинения фигурируют лишь два факта обмана потерпевших непосредственно Нуриевой. По версии МВД и Генпрокуратуры, в начале марта 2021 года она ввела в заблуждение жительницу Казани Анфимову, которая, поверив в высокую прибыль и гарантию средств, перечислила 250 тысяч рублей на два счета в «Сбербанке». Собственницы этих счетов не знали о преступных намерениях Нуриевой и других «финикийцев» и отправили деньги дальше — на сгенерированный криптокошелек Анфимовой на сайте thefiniko.com, на этом хищение было окончено, полагают силовики. Еще через две недели, согласно обвинению, Нуриева таким же образом развела жительницу Казани Мусину, которая решила вложить сразу 1 млн 658 тысяч рублей.

Согласно обвинению, в проекте досудебщица достигла уровня «звезды 10-го уровня», занимаясь вместе с другими участниками ОПС (Сафиной, Ларионовой, Бозоевой, Сатириу, Лоскутовым, Мингазовым, Овдиной и Гаврась), продвигала и распространяла фото, видео и иные «материалы, содержащие недостоверные сведения о возможности получения за счет эффективной работы трейдеров высокой прибыли — от 1 до 5% в день и гарантиях возврата средств» для тех, кто инвестирует средства в платформу Finiko, убеждала «в надежности платформы и необходимости незамедлительного вложения средств». Делалось это, по версии силовиков, с целью привлечения максимального внимания к проекту. Причем для создания видимости успеха рекламируемой экономической модели Нуриева, как и другие «звезды», с восторгом рассказывала в соцсетях о полученных «дивидендах», включая имущество.

Уголовное дело в отношении основной группы «финикийцев» пока не направлено не только в суд, но и в Генпрокуратуру РФ.