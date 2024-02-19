Зимний период 2023—2024 года не оправдал ожидания рыбаков Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Зимний сезон 2023—2024 года не оправдал ожиданий рыболовов Татарстана. Об этом «Реальному времени» рассказал старший охотовед Общества охотников и рыболовов республики Николай Емельянов. Обильные снегопады, обрушившиеся на регион в этом году, сделали рыбалку сложной и малопродуктивной. Рыба испытывает трудности из-за большого количества снега на льду, а сам лед из-за этого деформирован.

— Вообще, этот год у нас богат снегом, рыбачить сложно. Итоги, так скажем, не оправдали ожидания многих рыболовов. Сложно передвигаться по водоему, рыбе тяжело. Мало кислорода в воде и очень много снега на льду. Снег придавливает лед, а так, в целом, ходят, рыбачат люди, — рассказал Емельянов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Емельянов также рассказал о планах на весенний сезон этого года. От Республики Татарстан на чемпионат России, который пройдет в марте в Тамбове, отправятся две команды спортсменов-рыболовов. Многие из них кандидаты в мастера спорта и перворазрядники.

— В части спортивного рыболовства — победить на будущем чемпионате России, который пройдет в марте в городе Тамбов. Чемпионат России по ловле на мормышку со льда. От Республики Татарстан у нас поедут две команды, это десять участников-спортсменов. Многие из них кандидаты в мастера спорта, перворазрядники. Планы победить на чемпионате России и стать лучшими рыболовами, представить нашу республику, — поделился он.

Зима в Татарстане 2024 года выдалась разнообразной и неожиданной. Декабрь принес аномальные морозы, потепления и снегопады, оказавшись в пределах климатической нормы. Самый мощный снегопад за последние 5 лет обрушился на Казань 19 января, принеся около 23 мм осадков. Это в два раза больше январской нормы для города. Хотя сильных снегопадов больше не ожидается, осадки продолжатся до конца зимы.

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Анна Уржумова