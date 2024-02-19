Участников «Игр будущего» разместят в 33 отелях Казани

Участников «Игр будущего» заселят в 33 отеля Казани, сообщил мэр города Ильсур Метшин. Для гостей столицы выделено 2 640 номеров. Помимо этого, им будут предоставлены номера в Деревне Универсиады, их количество составит 1 200.

Напомним в соревнованиях «Игры будущего» в Казани примут участие 282 команды из 105 стран. Всего в турнире примут участие 2 тысячи человек. Также отмечалось, что Владимир Путин в ближайшее время планировал несколько поездок в регионы страны. В связи с этим соревнования может посетить сам президент России.

В честь Игр Будущего в городе ограничили часть дорожного движения и изменили расписание общественного транспорта. Также среди ограничений отмечается частичный запрет продажи алкоголя в близи сооружений, в которых пройдут соревнования.

Также жителей и гостей столицы Татарстана ждет красочном шоу, поскольку в дни проведения соревнований казанская телебашня ежедневно будет демонстрировать различную подстветку.

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Разиль Самигуллин