Миндортранс Татарстана рассказал об изменениях маршрутов и расписания транспорта во время «Игр будущего»

Начальник Управления транспорта Миндортранса РТ Марат Хисамутдинов рассказал, как транспортная сеть столицы встретит гостей и участников соревнований «Игры будущего». Более 400 единиц транспорта будет задействовано для перевозки гостей и участников «Игр будущего» в Казани.

Автобусы туристического класса с брендированными микроавтобусами будут перевозить гостей от точек прибытия до гостиниц и мест проведения мероприятий. Также будут использоваться легковые автомобили. Кроме того, в честь начала мероприятий, телебашня в Казани заиграет светодиодами. И на протяжении всех соревнования будет радовать жителей и гостей столицы сценариями архитектурно-художественной подсветки.

Все маршруты проработаны, определены основные и резервные. Из аэропорта и железнодорожных вокзалов до мест размещения гостей выбрано 96 маршрутов с резервными маршрутами. От мест проживания участников до проведения соревнований есть 45 маршрутов с такими же резервными.

В период проведения «Игр будущего» будут введены дополнительные электрички на маршруте из аэропорта до Казани. Планируется, что из Казани до аэропорта будет ходить 14 составов, из аэропорта до Казани — 15. Сейчас по этому маршруту следует 8 поездов из Казани и 9 из аэропорта. На время проведения «Игр будущего» будет добавлено по два дополнительных вагона в каждый поезд.

Время начала и окончания работы пригородных поездов не изменится — с 6:30 до 22:30. Однако они будут ходить с интервалом в один час. Время в пути составит около 25 минут. Цена билета для пассажиров не изменится — 62 рубля. Волонтерам и аккредитованным лицам в спецпоездах будет обеспечен бесплатный проезд.

Аэропорт Казани работает в штатном режиме. Изменений и сдвигов регулярных рейсов из-за «Игр будущего» не предусмотрено. Основной поток гостей прибывает через аэропорт Казани. В пиковые дни во время «Игр будущего» аэропорт Казани примет около 80 международных рейсов. Жителей это не затронет.

В том числе в столице Татарстана во время проведения «Игр будущего» будет ограничено движение транспорта на трех участках. Ограничения будут действовать с 17 по 23 февраля, а также с 21 февраля по 1 марта. Автомобилистам стоит учитывать, что будут введены следующие ограничения:

С 00:00 17 февраля до 23:59 23 февраля движение будет ограничено на улице Абдуллы Бичурина — от здания №46 по улице Чистопольской до улицы Сибгата Хакима.

С 00:00 21 февраля до 23:59 23 февраля — в районе Кремлевской набережной. Речь идет об участке от Кремлевской набережной и Кремлевского моста до парковки на площади Тысячелетия перед восточной стороной Центрального стадиона, включая часть этой парковочной зоны до спуска в подземный пешеходный переход.

С 00:00 21 февраля до 23:59 1 марта движение будет ограничено по улице Хади Такташа на участке от улицы Спартаковской до улицы Марселя Салимжанова, а также на заездных карманах по левой стороне улицы Марселя Салимжанова перед зданием IT-парка имени Башира Рамеева.

Председатель Комитета по транспорту исполкома Казани Алексей Сидоров отметил, что общественный транспорт в Казани в период проведения «Игр будущего» будет работать в штатном режиме. Кроме того, на основных маршрутах движения выделенные полосы очищены.

Во время проведения «Игр будущего» в Казани будут работать 10 эвакуаторов, в том числе два грузовых. Это необходимо для пресечения нарушений правил остановки и стоянки автомобилей. Все маршруты, транспорт и водительский состав проверены на соответствие установленным требованиям. К работе не допущены шесть водителей, трое из которых ранее были лишены прав из-за управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а трое имеют значительное количество административных правонарушений в части обеспечения безопасности дорожного движения.

Личный состав Госавтоинспекции будет переведен на усиленный режим работы. Сотрудники будут задействованы не только в местах проведения мероприятий, но и на маршрутах следования клиентских групп.

Разиль Самигуллин